Koalicja PiS-Konfederacja w Pałacu Prezydenckim?! Były prezes Młodzieży Wszechpolskiej wywołany!

- Panie ministrze, czy pańskie stanowisko szefa Kancelarii Prezydenta jest już przesądzone?

- Nie, absolutnie nie jest przesądzone. Pamiętajmy, że pan prezydent elekt Karol Nawrocki obejmuje urząd 6 sierpnia, czyli za prawie dwa miesiące. W związku z tym jeszcze się wiele rzeczy może wydarzyć. Są przymiarki. Ja w tych przymiarkach jestem, co do tego nie ma wątpliwości, ale nie ma żadnej decyzji.

- Jaka jest pańska wizja tej kancelarii? To ma być kontynuacja polityki Andrzeja Dudy?

- Pan prezydent Karol Nawrocki wielokrotnie w swoich wystąpieniach, także w tym programowym w Warszawie, mówił, że to głosowanie to nie jest tylko głosowanie nad tym, kto będzie następnym prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, tylko to jest głosowaniem za albo przeciw rządowi Tuska. Więc jestem przekonany, że w ten sposób podchodząc do sprawy Polacy, a to podkreślali też na wielu spotkaniach, ja na stu byłem, podkreślano: „nie chcemy tego rządu więcej”. I to jest jeden wielki krok, to zwycięstwo Karola Nawrockiego do tego, żeby ten rząd obalić. W związku z tym bez wątpienia kancelaria prezydenta Karola Nawrockiego powinna być i takie są nasze założenia, niezwykle aktywna właśnie w tym dziele. Skoro mamy szansę wykorzystać te znakomite relacje Karola Nawrockiego z administracją Trumpa, która też dopiero rozpoczyna swoje urzędowanie w Stanach Zjednoczonych, to do tego, żeby to się wszystko ziściło, trzeba rządu, który będzie sprzyjał tym relacjom i sprzyjał interesom państwa polskiego. W związku z tym aktywność w punktowaniu, zaganianiu do pracy, tak jak to też mówił Karol Nawrocki, tego rządu, ale też tworzenia koalicji w tym Sejmie po to, żeby ten rząd obalić, jeśli się da przed 2027 rokiem.

- Czyli obalenie rządu jest celem prezydenta?

- Myślę, że tak, ale trzeba by zapytać pana prezydenta. Myślę, że to miał na myśli wtedy, kiedy mówił, że jest to głosowanie za albo przeciwko Tuskowi.

- W wywiadzie dla „Dziennika Gazety Prawnej” prezydent Nawrocki powiedział: „Będę otwarty na propozycje, które są dobre dla Polaków. Jeżeli pojawi się ustawa zwiększająca kwotę wolną od podatku do 60 tys. zł, to oczywiście podpiszę, ale jeżeli się nie pojawi, to ja ją złożę. Czy to będzie właśnie taka prezydentura, że jak jest coś ważnego dla Polaków to prezydent podpisuje i nie walczy z rządem?

- Tak wynika z tej wypowiedzi i z tych informacji, których udzielił pan prezydent elekt Karol Nawrocki. Tak wynika również z jego zapowiedzi przedwyborczych. Jestem również przekonany, że na początku swojej prezydentury spełni wszystkie obietnice, które złożył w kampanii wyborczej w ramach kompetencji posiadanych przez prezydenta, więc będzie swego rodzaju ofensywa programowa, legislacyjna prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, bo ma taki instrument w ręku.

- Pan był na ponad stu spotkaniach Karola Nawrockiego w kampanii. Jakie ustawy mogą się pojawić? One mają podstawić rządowi nogę?

- Wymieńmy chociaż trzy z tych wszystkich, które na pewno się pojawią: ustawa o pierwszeństwie Polaków, o czym mówił Karol Nawrocki, ustawa, która wprowadza podatek PIT zero dla rodzin z dwójką dzieci, mówił o tym, Karol Nawrocki, ustawa, która doprowadzi do obniżki podatku akcyzowego i doprowadzi do obniżki cen energii o 33 procent. Jestem przekonany, że są już przygotowane i będą na pewno w pierwszym okresie już funkcjonowania pana prezydenta Karola Nawrockiego przedkładane Sejmowi. Mówię tylko o tym, co widziałem w kampanii wyborczej. A jest tego przecież więcej. W związku z tym na to należy liczyć. Trzeba gonić ten rząd do pracy, a jednocześnie pokazywać jego niezwykle słabe punkty i działanie na szkodę państwa polskiego po to, żeby przekonywać tych, którzy są dzisiaj w Sejmie, a nie chcą służyć w złej sprawie. Jest tych posłów niemało, nie tylko w PSL-u, nie tylko u Hołowni. Jest sporo posłów, którzy nie chcą już służyć w złej sprawie. Są posłowie, którzy mówią, że jadą do domu i rodzina do nich mówi „dlaczego jesteś w koalicji, która niszczy lubelski Węgier Bogdanka”, dlaczego jesteś w rządzie, który Lasy Państwowe sprowadza do poziomu, w którym prognozują one po raz pierwszy od niepamiętnych czasów stratę 700 mln zł. Dlaczego zatem jesteś w rządzie, który likwiduje inwestycje w samorządach, bo kiedy oni byli u władzy, to myśmy mieli nowe chodniki, nowe drogi, nowe szkoły, nowe sale gimnastyczne”. Wystarczy tylko pociągnąć ten kierunek, który nadali Polacy 1 czerwca głosując na Karola Nawrociekiego i pokazywać naszym kolegom i przyjaciołom możliwość również na bazie kontaktów ze Stanami Zjednoczonymi. Koledzy, nie musicie służyć złej sprawie, możecie służyć dobrej sprawie interesom państwa polskiego jeszcze w tym Sejmie.

- Prezydent Nawrocki obejmie urząd 6 sierpnia. Do jego kancelarii mają wejść: Paweł Szefernaker, Przemysław Czarnek, Andrzej Śliwka i jeszcze paru innych polityków PiS. Czy to będzie Kancelaria PiS-u, czy kancelaria fachowców, którzy będą łącznikiem z PiS?

- Ja nie wiem, czy będę w tej kancelarii, ale czy skoro jestem z PiS-u, to nie jestem fachowcem? Więc myślę, że to można połączyć w jakiś sposób.

- A widziałby pan w Kancelarii polityków Konfederacji?

- Oczywiście, że tak. Nie tylko Konfederacji.

- Czy Roberta Winnickiego na przykład?

- Z przyjemnością. Z Robertem zawsze mi się świetnie współpracuje, natomiast ja nie będę meblował kancelarii.

Rozmawiał Marek Balawajder

Poranny Ring 7:50 - prof. Przemysław Czarnek Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.