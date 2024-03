KO miażdży PiS w sondażach! Takiego spadku poparcia nikt się nie spodziewał!

Hajnówka. Rozpoczął się proces Włodzimierza Cimoszewicza oskarżonego o potrącenie rowerzystki. Były premier nie przyznaje się do winy

Gdyby to w najbliższą niedzielę Polacy wybierali swoich przedstawicieli w Sejmie, to według najnowszego sondażu CBOS najwięcej osób – bo aż 29 procent - zadeklarowało, że oddałoby swój głos na Koalicję Obywatelską. Na takim poziomie KO utrzymuje poparcie od stycznia.

Drugie miejsce na podium zajęłoby Prawo i Sprawiedliwość. Na formację Jarosława Kaczyńskiego swój głos chciałoby oddać 23 procent respondentów. Jest to dla tej partii wynik nieznacznie wyższy niż pod koniec lutego – ale niższy niż w styczniu. W porównaniu z samym początkiem tego roku – PiS utraciło aż 6 punktów procentowych!

Podium – zamyka Trzecia Droga, na którą zagłosowałoby 12 procent ankietowanych. To oznacza dla tej partii spadek o 3 punkty procentowe, w porównaniu z końcem lutego.

Na czwartym miejscu, tuż-tuż za Trzecią Drogą znalazła się Konfederacja, z poparciem sięgającym 11 procent – czyli tyle samo, co w styczniu.

Na Lewicę zagłosowałoby 9 procent badanych. To wzrost o 2 punkty procentowe względem końca lutego.

Z badania wynika również, że 2 procent respondentów chciałoby oddać swój głos na ugrupowanie inne niż te obecnie reprezentowane w parlamencie. 13 procent ankietowanych - nie wiem na kogo oddałoby z swój głos.

Badanie przeprowadzono metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) w dniach od 4 do 7 marca 2024 roku. Wzięło w nim udział 1000 dorosłych mieszkańców Polski. Aż 82 procent ankietowanych zadeklarowało chęć wzięcia udziału w wyborach do Sejmu i Senatu, gdyby miały się one odbywać w najbliższą niedzielę.