Klaudia Jachira szczerze wyznała, co lubi robić w pociągu

Klaudia Jachira podróżuje pociągiem

Klaudia Jachira nie pozostała obojętna na podwyżki cen biletów PKP, o czym dała znać w poście na Instagramie. Jak się okazało, jazda pociągiem to jej ulubiony sposób na podróżowanie z wielu względów. Posłanka KO nie przepada za jazdą samochodem ani lataniem samolotami, za to pociągi dają jej wiele możliwości na spędzenie czasu. Wymieniła, co najbardziej lubi robić w podczas jazdy. - Za to w pociągu nigdy się nie nudzę - pracuję, jem, śpię, czytam, na długich trasach korzystam z kuszetek (szkoda, że obecnie tak rzadko są takie składy!), podróżuję z rowerem, a kiedyś chciałabym także z psem – napisała.

Posłanka KO krótko: W mądrym państwie każdego powinno być stać na podróż pociągiem!

Zwróciła także uwagę, że jako polityk jest uprzywilejowana chciałaby, aby każdy mógł sobie pozwolić a korzystanie z usług PKP. - Tak, wiem, że w tej kwestii jestem uprzywilejowana i akurat ten przywilej uważam za niezbędny do tego, by aktywnie sprawować mandat w całej Polsce. Ale też właśnie dlatego tak zależy mi na tym, by dostęp do kolei nie ograniczał się do polityków, członków rządu czy wąskiego grona biznesmenów podróżujących służbowo. W mądrym państwie każdego powinno być stać na podróż pociągiem! Co więcej powinno być to dużo bardziej opłacalne niż podróż samochodem czy samolotem! – apelowała. Według Klaudii Jachiry rząd powinien inwestować właśnie w koleje i obiecuje, że po wygranych przez opozycję wyborach „zrobią porządną kolej”.

Sonda Czy po podwyżce cen biletów będziesz jeździć pociągami? Tak, nie mam innego wyścia Nie, poszukam alternatywy Tylko, jak ni będę mieć innego wyjścia Jeszcze nie wiem