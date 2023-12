Klamka zapadła! Tusk ściąga Kurskiego z Waszyngtonu. Zobacz, ile zarobił na obczyźnie

Politolog: TVP to pole minowe, po którym nie ma sensu zbyt szybko biegać

Były prezes TVP poleciał za Ocean dzięki Adamowi Glapińskiemu (73 l.). Równo rok temu prezes NBP zdecydował, że to właśnie Jacek Kurski będzie reprezentował Polskę w Radzie Dyrektorów Banku Światowego. We wtorek premier Donald Tusk zapowiedział jednak powrót byłego prezesa TVP z waszyngtońskiej placówki. Uchwałę w tej sprawie przyjął już rząd. Zgodnie z tym dokumentem minister finansów będzie reprezentował Polskę w międzynarodowych instytucjach finansowych. - Z punktu widzenia rządu to nie jest sprawa bez znaczenia, kogo mamy w Banku Światowym. W takich instytucjach potrzebni są kompetentni ludzie, trudno dostrzec takie kompetencje w Jacku Kurskim – mówi Janusz Cichoń z KO, wiceszef sejmowej komisji finansów.

Inaczej komentuje to Michał Woś z Suwerennej Polski. - Donald Tusk ewidentnie chce odwrócić uwagę od swoich obietnic. Zamiast stu konkretów mamy sto przenośni i mydlenie oczu. Robi show, urządza igrzyska, żeby odwrócić uwagę – twierdzi były wiceminister sprawiedliwości.

Biuro prasowe NBP wyjaśnia w mediach społecznościowych, że to prezes NBP reprezentuje interesy Rzeczypospolitej Polskiej w międzynarodowych instytucjach bankowych. Zanosi się więc na kolejny spór prawny, mimo że Donald Tusk poinformował już, że bardzo szybko wskazany zostanie zastępca Kurskiego. - To będzie ktoś, kto ma zielone pojęcie o ekonomii, ktoś kto nie jest hejterem i nie był szefem partyjnej kampanii. Nie spodziewajcie się państwo gorącego nazwiska politycznego, bo tam nie chodzi o politykę – mówił premier.

