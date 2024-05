Kierwiński pozwie Protasiewicza. Mocne słowa

Protest rolników w Warszawie. Demonstracja dotarła do Sejmu [RELACJA NA ŻYWO 10.05]

Podczas Dnia Strażaka, Marcin Kierwiński jako szef ministerstwa spraw wewnętrznych i administracji wygłosił okolicznościowe przemówienie. Szybko stało się one bardzo popularne w sieci, a wszystko przez zniekształcone słowa ministra. Wielu internautów, w tym również dziennikarze oraz politycy sugerowali, że Marcin Kierwiński znajduje się pod wpływem alkoholu, ale polityk stanowczo zaprzeczał tym podejrzeniom. Całe zdarzenia wyglądało następująco:

Marcin Kierwiński tłumaczy, że to wina mikrofonu. Absurd, bo występujący przed (Szymon Hołownia) i po (Waldemar Pawlak) mówili normalnie.Tylko badanie może opowiedzieć na pytanie czy minister przyszedł pijany na 🇵🇱 uroczystości państwowe. pic.twitter.com/Mkbw79RatM— Samuel Pereira (@SamPereira_) May 4, 2024

Polityk na dowód tego, że był trzeźwy, postanowił pokazać wynik badania alkomatem. Tłumaczył również, że jego zniekształcone słowa były efektem usterki technicznej. - Zanim wydacie wyrok posłuchajcie moich wypowiedzi, których udzieliłem mediom po wystąpieniu. Mało tego natychmiast udałem się na komendę Policji, gdzie zbadano mnie alkomatem. Wynik = 0,0 - napisał polityk.

Zanim wydacie wyrok posłuchajcie moich wypowiedzi, których udzieliłem mediom po wystąpieniu. Mało tego natychmiast udałem się na komendę Policji, gdzie zbadano mnie alkomatem. Wynik = 0,0.To co wydarzyło się na uroczystościach spowodowane było kwestiami technicznymi i pogłosem. pic.twitter.com/11AzYcjpzF— Marcin Kierwiński (@MKierwinski) May 4, 2024

Marcin Kierwiński, który złożył dymisję w związku ze startem do Parlamentu Europejskiego, zapowiedział również, że zamierza pozwać osoby, który sugerowały, że był pod wpływem alkoholu w Dniu Strażaka. - Bardzo konkretnie: będzie to dwóch polityków i dwóch dziennikarzy. To nie jest kwestia tajemnicy. Na pewno w tej grupie będzie pan Protasiewicz - ocenił polityk w TVN24.

Posłowie w Sejmie gratulują Jackowi Protasiewiczowi zaręczyn. Oto czego mu życzyli!