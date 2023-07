W najnowszym sondażu IRiS dla dziennika "Rzeczpospolita" ukazane zostało to, jak Polacy oceniają działania prezydenta i premiera. Niestety dla nich, wyniki sondażu nie są dobre. Jak czytamy w gazecie: - Premier i prezydent nie mają powodów do zadowolenia z notowań, które otrzymują od Polaków. Wyraźna przewaga osób negatywnie oceniających ich działania to na progu kampanii do parlamentu zła wiadomość dla całego obozu władzy.

Według badania prezydenta Andrzeja Dudę pozytywnie ocenia 39,7 proc. badanych (w tym 15,5 proc. „zdecydowanie dobrze", reszta „raczej dobrze”); premier Mateusz Morawiecki ma 34,2 proc. wskazań pozytywnych (w tym 15,3 proc. zdecydowanie na plus). Odwrotna sytuacja jest wśród krytyków Dudy i Morawieckiego. Prezydent ma 45,5 proc. wskazań zdecydowanie negatywnych i 14 proc. raczej negatywnych (razem ). Premiera zdecydowanie źle ocenia aż 57,7 proc., a 6,5 proc. raczej negatywnie (razem 64,2 proc.).

Ocena prezydenta i premiera zupełnie inna niż 3 lata temu. Wyniki odwrócone! Dlaczego? Ekspert wyjaśnia

Jak wskazuje "Rzeczpospolita", trzy lata temu Morawiecki miał 54,1 proc. pozytywnych ocen i 38,7 proc. negatywnych. Z kolei Andrzej Duda miał 54 proc. pozytywnych i 42,1 proc. negatywnych. Dlaczego po kilku latach proporcje się odwróciły? - Nastąpiło zużycie władzy niepowodzeniami, których PiS doświadczał przez minione trzy lata – ocenia w artykule szef IBRiS Marcin Duma. - Notowania premiera i prezydenta skoczyły wyraźnie w górę po wybuchu wojny w Ukrainie, kiedy respondenci wystawiali pozytywne oceny za zaangażowanie obu polityków w pomoc walczącemu sąsiadowi. To jednak jest już przeszłość - zauważa Duma.

Według gazety sondaż IBRIS pokazuje, że dla Polaków jedną z ważniejszych spraw jest bezpieczeństwo kraju, a wypowiedź Andrzeja Dudy przed szczytem NATO, że Polska nie będzie "załatwiać nic dla siebie”, może mocno uderzyć w tę potrzebę bezpieczeństwa wśród wyborców. Natomiast w elektoracie PiS, zaznacza gazeta, widoczna jest za to "ściana poparcia" dla Dudy i Morawieckiego, a działania obu polityków popiera bowiem 99 proc. zwolenników obozu władzy. Badanie IBRiS zostało przeprowadzone w dniach 7-8 lipca na ogólnopolskiej próbie 1100 respondentów.

