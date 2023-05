Kiedy wybory w Polsce? Jest nieoficjalny termin

Politycy nie czekali z oficjalnym ogłoszeniem daty wyborów i już zaczęli składać obietnice wyborcze. Jarosław Kaczyński zadeklarował podniesienie 500 plus o 300 złotych od 1 stycznia 2024. Do tego Polacy mieliby przestać płacić za autostrady oraz otrzymywać darmowe leki - to dotyczyłoby dzieci do 18. roku życia oraz seniorów po 65. roku życia. Z kolei Donald Tusk zadeklarował, że wprowadzi świadczenie babciowe - 1500 złotych dla kobiet, które wracają na rynek pracy, kredyt mieszkaniowy 0 procent; ponadto poparł podniesienie 500 plus już od 1 czerwca 2023 roku, a jego partia złożyła już w tej sprawie wniosek w Sejmie. Tymczasem wciąż nie wiemy, kiedy wybory parlamentarne się odbędą. Tymczasem portal Onet.pl dotarł do informacji, z których wynika, że tegoroczne wybory parlamentarne odbędą się 15 października. O terminie został już poinformowany Andrzej Duda, który formalnie ma jeszcze czas na ogłoszenie głosowania. Zdaniem rozmówców portalu, rządzącej partii zależy, by wybory odbyły się możliwie najszybciej oraz właśnie 15 października, ponieważ wtedy wypada Dzień Papieski.

