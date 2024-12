"Każdemu się zdarza" – Senator Lewicy o jeździe po alkoholu

Jazda po pijaku: "Tradycja w Polsce"?

Wszystko zaczęło się od dyskusji w programie "#PO 11", prowadzonym przez Adriana Klarenbacha. Tematem był przypadek z 2019 roku, kiedy to żona Ryszarda Kalisza została zatrzymana z 2,5 promila alkoholu we krwi, przewożąc w samochodzie 3,5-letnie dziecko. Prowadzący określił sytuację dosadnie: "narąbana jak szpadel". W odpowiedzi Witkowski zaskoczył widzów, stwierdzając, że "każdemu się zdarza" i że "w Polsce jest taka tradycja".

Senator poszedł jeszcze dalej, dodając, że jazda po alkoholu, mimo wysokich kar, to powszechne zjawisko. "Niech się uderzy w pierś ten, kto tego nie czynił kiedyś" – mówił. Wypowiedź wywołała falę oburzenia, a nagranie programu stało się hitem w mediach społecznościowych.

Waldemar Witkowski broni swoich słów

Po lawinie krytyki senator próbował wyjaśnić swoje stanowisko w mediach społecznościowych. W odpowiedzi na wpis grupy aktywistów "Stop Cham Warszawa" Witkowski zasugerował ujednolicenie limitów alkoholu we krwi w całej Europie. "W Polsce to 0,2 promila, a w wielu krajach jest to 0,5 lub nawet 0,8 promila" – pisał, dodając, że "lampka wina czy małe piwo to co innego" niż prowadzenie z 2,5 promila.

Aktywiści szybko przypomnieli, że przypadek omawiany w programie dotyczył właśnie 2,5 promila, a nie "okazjonalnej lampki wina". Senator tłumaczył się dalej, twierdząc, że nie znał szczegółów zdarzenia.

Kontrowersje wokół propozycji zmiany prawa

Witkowski nie poprzestał na tłumaczeniach. Senator zaproponował, by rozważyć zmiany w polskim prawie, podnosząc dopuszczalny limit alkoholu we krwi dla kierowców."Wiele leków działa podobnie jak alkohol, a o narkotykach nie wspominam" – argumentował. Pomysł spotkał się z mieszanymi reakcjami.

Radna Dorota Spyrka z Partii Razem zasugerowała wprowadzenie pojęcia "zabójstwa drogowego" dla osób, które powodują wypadki po alkoholu. Zdaniem aktywistów i internautów, wypowiedzi Witkowskiego bagatelizują problem i mogą być postrzegane jako przyzwolenie na jazdę pod wpływem.

Kim jest Waldemar Witkowski?

Obecnie przewodniczący senackiej komisji edukacji, w 2020 roku ubiegał się o urząd Prezydenta RP, zdobywając zaledwie 0,14 proc. głosów. Teraz, zamiast edukacją, zajmuje się kontrowersyjnymi wypowiedziami, które mogą wpłynąć na jego polityczną przyszłość.

Nie wierzymy w to, co słyszymy. Senator @W_Witkowski_: Niech się uderzy w pierś ten, kto nigdy nie jechał po pijaku samochodem. Każdemu się zdarza. Panie Senatorze @W_Witkowski_, niech Pan natychmiast przeprosi. I zniknie z życia publicznego. Nie ma tu dla takich miejsca. pic.twitter.com/KgXYKEluTM— Stop Cham Warszawa (@Stop_Cham_W_wa) December 24, 2024