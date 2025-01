Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Express Biedrzyckiej

Karolina Opolska o zrzeczeniu się immunitetu przez Morawieckiego: Jaki będzie dalszy scenariusz? Nie wykluczam podróży do Budapesztu

W piątek (24 stycznia) jedną z gościń "Expressu Biedrzyckiej" była dziennikarka Karolina Opolska, która przyznała, że jeśli chodzi o Mateusza Morawieckiego i to, że zrzekł się on immunitetu, to jej zdaniem wszystko jest w tym kontekście możliwe. Łącznie z wyjazdem na Węgry, tak jak w przypadku Marcina Romanowskiego.