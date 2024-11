i Autor: PAP/Łukasz Gągulski

prekampania ruszyła

Karol Nawrocki pójdzie na urlop w IPN. Wiadomo, kiedy to nastąpi

Karol Nawrocki podjął decyzję o tym, kiedy weźmie urlop, by móc w pełni skupić się na przygotowaniach do startu w wyborach prezydenckich. Powiedział, kiedy to nastąpi, a do podobnych decyzji zachęca kontrkandydatów. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej jest kandydatem niezależnym i obywatelskim, wspieranym przez Praw i Sprawiedliwość.