Kardynał Ryś ostro o Kościele w kampanii wyborczej. „Ambona nie jest od uprawiania polityki”

Kampania wyborcza to wyjątkowo pracowity czas dla polityków wszystkich frakcji. Często korzystają ze wszelkich dostępnych środków, by dotrzeć do jak największej liczby wyborców i zachęcić ich do oddania głosu na swoje ugrupowanie. Jaką rolę może w tym czasie odegrać Kościół? Jak przekonuje kardynał Grzegorz Ryś, wiele zależy od interpretacji.

- Jeśli Kościołem - a przy tym się cały czas upieramy - są wszyscy ludzie ochrzczeni, to ludzie świeccy mają prawo uczestniczyć w życiu politycznym i to jest jasne. Wszyscy ludzie świeccy, którzy są ochrzczeni, mają prawo tworzyć świat zgodnie ze swoimi przekonaniami – mówił duchowny w rozmowie z PAP.

Kardynał zaznaczył, że prywatnie każdy ksiądz może wziąć udział w wyborach i oddać głos zgodnie ze swoimi poglądami. To jednak co innego niż prowadzenie aktywnej agitacji. - Natomiast nie mam prawa uczestniczyć w tzw. realnej polityce. To oczywiste. To dotyczy wszystkich duchownych – stwierdził.

Stanowczo także wypowiedział się na temat uprawiania polityki w kościołach. - Ambona nie jest od uprawiania polityki. To też jest poza dyskusją – powiedział kardynał. Jednocześnie podkreślił, że Kościół może się wypowiadać na tematy polityczne tylko wtedy, gdy temat dotyczy aspekty moralnego.

- Przykładem takiej wypowiedzi było stanowisko arcybiskupa Canterbury, który otwarcie skrytykował decyzję brytyjskiego rządu wobec migrantów. Uznał, że te działania są niemoralne. To nie jest uprawianie polityki, tylko ocena moralna politycznych działań – mówił Grzegorz Ryś.

Sonda Jak oceniasz instytucję Kościoła? Zdecydowanie pozytywnie Zdecydowanie negatywnie Raczej pozytywnie Raczej negatywnie