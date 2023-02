Kardynał Nycz ogłosił specjalną zbiórkę. Jednak nie chodzi o tacę

Miedwiediew mówi o przesuwaniu granic. "Nawet do Polski"

Biuro prasowe archidiecezji warszawskiej poinformowało, że "metropolita warszawski zaapelował, aby 24 lutego wznieść modlitwy w intencji sprawiedliwego pokoju w Ukrainie". Zapowiedział także, że "w niedzielę, 26 lutego, w parafiach archidiecezji warszawskiej odbędzie się zbiórka do puszek na pomoc ofiarom wojny".

Jest to odpowiedź na apel przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski abp. Stanisława Gądeckiego, który 16 lutego zwrócił się do "biskupów w kraju, osób życia konsekrowanego i wszystkich wiernych świeckich, aby w piątek 24 lutego br. we wszystkich kościołach w Polsce wznieść modlitwy w intencji sprawiedliwego pokoju w Ukrainie, a w niedzielę 26 lutego br., po każdej mszy św. zorganizować zbiórkę środków finansowych, które za pośrednictwem Caritas Polska, zostaną przeznaczone na pomoc ofiarom wojny" - napisał.

Jak zaznaczył, "Ukraińcy wciąż potrzebują pomocy.

"Do tej pory wojna pochłonęła setki tysięcy osób, nie tylko żołnierzy, ale również cywilów, w tym kobiety, dzieci i osoby starsze. Miliony osób straciły domy i zostały zmuszone do ucieczki w poszukiwaniu pomocy i bezpiecznego schronienia. (…) Po roku bohaterskiej obrony Ukrainy wojna trwa nadal, przynosząc kolejne ofiary i dalsze zniszczenia. Ukraińcy wciąż potrzebują naszej pomocy" – napisał w apelu abp Gądecki.

"Ufam, że dzięki modlitwie – już wkrótce – będziemy cieszyć się sprawiedliwym pokojem w Ukrainie, a dzięki naszemu wsparciu materialnemu, żadne z naszych braci i sióstr Ukraińców nie pozostanie bez pomocy" - dodał.

