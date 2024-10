Kandydata KO na prezydenta. Trzaskowski ujawnia, kiedy poznamy nazwisko

Wybory prezydenckie coraz bliżej. Wiosną przyszłego roku Polacy pójdą do urn, by wybrać prezydenta na pięcioletnią kadencję. Wiele osób z niecierpliwością czeka na kandydata z Koalicji Obywatelskiej oraz PiS. Jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość to wiadomo, że o tym, jaki powinien być kandydat i jakie powinien posiadać cechy opowiadał już prezes Jarosław Kaczyński. Ma to być mężczyzna młody, ale z doświadczeniem, obyty w świecie, znający języki obce, a do tego przystojny, okazały i z rodziną. Na liście nazwisk jest kilka osób, w tym: Tobiasz Bocheński, Mariusz Błaszczak, czy Karol Nawrocki - obecny prezes Instytutu Pamięci Narodowej.

A jak sytuacja wygląda w Koalicji Obywatelskiej? Nieco opowiedział o tym goszczący w Polsat News prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski. Przekazał, że KO chce zaprezentować kandydata najprawdopodobniej w grudniu:

Chcemy wystartować w odpowiednim momencie i mieć pewność, że jest pełne poparcie w Koalicji Obywatelskiej. Kampania prezydencka nie może trwać za długo.

Rafał Trzaskowski został zapytany też o to, czy zamierza startować na prezydenta Polski, ponieważ nie jest tajemnicą, że takie głosy się pojawiają. Polityk nie potwierdził swoje strątu, ale przyznał, że jeśli to on zostanie postawiony w roli kandydata na prezydenta Polski, to wówczas wystartuje i weźmie urlop, jeśli nie będzie go w Warszawie w czasie kampanii.

Przypomnijmy, że Trzaskowski ma pewne doświadczenie w ogólnopolskiej kampanii wyborczej. W 2020 roku był kandydatem KO na prezydenta, a w drugiej turze zmierzył się z Andrzejem Dudą.