Kamiński wprost: Wszyscy grali w grę, którą sobie wymyślał Kaczyński. My robimy swoje

jot 14:22

Michał Kamiński zapytany w "Expressie Biedrzyckiej" do czego może doprowadzić budowanie przez PiS "alternatywnego państwa". Chodzi o to, że wiele wskazuje na to, że była partia rządząca będzie podawała w wątpliwość wszelkie decyzje nowej większości. - Sukcesy PiS, które doprowadziły go do kilku wyborczych zwycięstw i możliwości dewastowania Rzeczpospolitej brały się stąd, że wszyscy grali w grę, którą sobie wymyślał Jarosław Kaczyński. Wszyscy tańczyli tak, jak on zagrał. A teraz? To co robi premier Tusk czy wicepremier Kosiniak to są zmiany rewolucyjne w tym sensie, że przestaliśmy jako ekipa grać w scenariuszach Kaczyńskiego. My robimy swoje. Cytując klasyczkę, która w czasie największych niegodziwości tworzonych przez PiS pisała „słychać wycie, znakomicie!”.