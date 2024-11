Kamala Harris i Donald Trump muszą zdobyć wyborców w Michigan. Decydujące głosy

Niebieska ściana - wybory w USA. Tu liczy się każdy głos

Jednym ze stanów USA, które mogą zdecydować o wynikach wyborów prezydenckich jest Michigan, obok Wisconsin oraz Pensylwanii. To kluczowe elementy tzw. niebieskiej ściany. To stany, w których tradycyjnie wygrywają przedstawiciele Demokratów. Jest tak już od 1992 rokiem, a tylko raz doszło do odwrotnej sytuacji, w 2016 roku, gdy Hillary Clinton przegrała we wszystkich tych trzech stanach z Donaldem Trumpem. W Michigan Trump wygrał wówczas nad Clinton 11 tys. głosów. W 2020 roku Joe Biden wyprzedził tu Trumpa o 155 tys. głosów.

Jak dziś wygląda sytuacja? Z rozmów korespondenta Eski i Super Expressu wynika, że ludzi są tu podzieleni. Jedni są za Trumpem, a drudzy za Harris. Z przepisów obowiązujących w Michigan wynika, że jeśli chodzi o tegoroczne wybory, to ich wyników nie poznamy tego samego dnia. Lokale wyborcze będą czynne do 19:00, a pierwsze szczątkowe wyniki z tego stanu poznamy około 20:00-21:00.