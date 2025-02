Nagła konferencja Kaczyńskiego. Prezes PiS zabrał głos na temat Nawrockiego. Prosi o jedno

To inwestycja w normalną Polskę. To inwestycja w Polskę, w której nie będzie lewicowych, żeby nie powiedzieć lewackich ideologii. W której nie będzie nielegalnych migrantów, w której nie będzie zielonego ładu, w której nie będzie drożyzny. To inwestycja, która z całą pewnością się opłaca - mówił.