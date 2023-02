Kaczyński wrócił do pracy i zwołał naradę. Wielki zjazd prominentnych polityków PiS

Prezes PiS wrócił do pracy

O godzinie 14 do centrali PiS zajechali najważniejsi politycy partii, w tym premiera Mateusz Morawiecki (55 l.), marszałek Sejmu Elżbieta Witek (66 l.), czy wicepremier Piotr Gliński (69 l.). Było to pierwsze posiedzenie kierownictwa ugrupowana odkąd prezes Jarosław Kaczyński przeszedł w grudniu operację kolana. - Zaczynamy oczywiście rok wyborczy i w związku z tym rozmaite decyzje trzeba podjąć i przygotowania - powiedział wicemarszałek Sejmu i szef klubu PiS Ryszard Terlecki (74 l.), wchodząc na spotkanie.

Przebieg zebrania relacjonował nam eurposeł PiS Ryszard Czarnecki (60 l.), używając końskich metafor. - Ruszyliśmy z kopyta. Prezes wrócił i chwycił naszą formację za uzdę. To sygnał, aby przejść od cwału do wyborczego galopu. To będzie rok derbów, albo Wielkiej Pardubickiej – powiedział Czarnecki, tłumacząc, że PiS przygotowuje się do zażartej walki z opozycją, aby po raz trzeci zdobyć większość mandatów w Sejmie.

