Jak Polacy zagłosowaliby w wyborach, gdyby miały się one odbywać teraz? Najwięcej głosów zebrałaby Koalicja Obywatelska (KO), na którą zagłosowałoby 32,1 proc. badanych. Jest to wynik słabszy niż w czerwcu, gdy na partię Donalda Tuska chciało zagłosować 33,8 proc. ankietowanych. Na drugim miejscu uplasowało się Prawo i Sprawiedliwość (PiS). Ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego notuje jednak spory spadek. W czerwcowym badaniu partia uzyskała 32,1 proc., podczas gdy teraz na PiS zagłosować chce zaledwie 29 proc. respondentów. Ponadto dystans między KO a PiS się powiększa. W poprzednim sondażu różnica między tymi partiami wynosiła 1,7 pkt proc., a obecnie to 3,1 pkt proc.

Na Konfederację, która zajęła w sondażu trzecie miejsce, zagłosować chce obecnie 11,9 proc. badanych, co jest wynikiem o 2,9 pkt proc. lepszym niż w czerwcu (największy wzrost). Kolejne miejsce zajęła Trzecia Droga, na którą zagłosować chce 10,5 proc. Polaków. To również rezultat lepszy o 1,8 pkt proc. W Sejmie znalazłaby się również Lewica, która poprawiła swój wynik o 1,8 pkt proc. Obecnie na to ugrupowanie zagłosować chce 8,7 proc. ankietowanych. Na inną partię zagłosować chce 0,4 proc., a 7,4 proc. nie wie jeszcze, na kogo odda swój głos.

Niestety, sondaż wskazuje jednoznacznie, że coraz mniej osób chce pójść na wybory. Obecnie na pytanie, czy poszedłbyś na wybory w najbliższą niedzielę, "zdecydowanie tak" odpowiedziało 38,1 proc. badanych, a "raczej tak" 11 proc. Łącznie daje to 49,1 proc. chętnych do pójścia do urn wyborczych. Jest to wyraźny spadek względem poprzedniego badania z 25 czerwca, gdy na wybory chciało pójść 59,8 proc.

