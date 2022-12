Kaczyński w Legnicy: Polska powinna być w Unii Europejskiej

"Polska stoi dzisiaj przed wyborem" - mówił w kontekście przyszłorocznych wyborów parlamentarnych prezes PiS. "Uświadomienie sobie o co będzie chodziło w tych najbliższych wyborach jest bardzo, bardzo ważne" - podkreślał. " Kaczyński dodał, że stawka wyborów jest wysoka nie tylko ze względu, co dzieję się i może dziać się w kraju, ale także z pewnych uwarunkowań zewnętrznych.

-„Stawką przyszłorocznych wyborów jest polska suwerenność, demokracja i wolność. Nasi przeciwnicy nieustannie twierdzili, że Polacy nie są w stanie stworzyć silnego państwa. My to potrafimy zrobić”

Kaczyński mówił też o dokonaniach rządu Zjednoczonej Prawicy - „Do 2015r. w Polsce panowała nędza i bieda. My biedę znacząco ograniczyliśmy, szczególnie wśród dzieci. To była kwestia solidarności i sprawiedliwości, aby Polacy stali się wspólnotą. W ciągu 7 lat naszych rządów uzyskaliśmy około bilion złotych więcej w budżecie państwa. To jest wynik uszczelnienia VAT. Dzięki temu jest 500 Plus, zwiększono wydatki na osoby niepełnosprawne” – podsumował Kaczyński.

Kaczyński zadeklarował też, że Polska powinna być w Unii Europejskiej, ale takiej, która zakłada ścisłą współpracę suwerennych państw i zaniechanie wojen; za taką koncepcją opowiada się Polska władza, za taką koncepcją my się opowiadamy w imię polskich interesów- mówił w sobotę w Legnicy.

