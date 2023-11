Kaczyński spóźnił się na inauguracyjne posiedzenie Sejmu! Wygląda na zmęczonego

Marek Sawicki ujawnia, co zrobi premier na posiedzeniu Sejmu To już pewne!

Jarosław Kaczyński musiał się przedzierać przez tłum dziennikarzy, którzy chcieli zadać mu pytania. Czy jeśli Mateusz Morawiecki nie zgromadzi sejmowej większości, to będzie to jego porażka? - Będzie to wielki sukces, jeśli mu się to uda – odpowiedział lider PiS.

- Czy na wynik wyborczy PiS mogły wpłynąć aroganckie zachowania jego przedstawicieli? - dopytywali przedstawiciele mediów. - A ile było arogancji, niebywałego chamstwa, niemieckiego chamstwa ze strony PO?! - odparł polityk.

Prezes PiS wyraził opinię, że politycy Platformy Obywatelskiej są przedstawicielami Niemiec, bo popierają zmiany traktatów UE. - To jest nie tylko odebranie suwerenności, ale likwidacja państwa polskiego – stwierdził Kaczyński. A skąd taka opinia? - Po prostu z tego, że to jest człowiek Niemiec – stwierdził polityk, dodając, że plan Niemiec jest zapisany w umowie koalicyjnej KO, Trzeciej Drogi i Nowej Lewicy.

Już na sali posiedzeń, podczas przemówienia prezydenta Andrzeja Dudy, prezes PiS wyglądał na wyraźnie zmęczonego, co zauważyli użytkownicy serwisu X.

#Kaczyński się spóźnił na otwarcie Sejmu ponad 10 min. Wszedł w czasie Sejmu. A teraz wygląda to tak.😱Przemówienie Prezydenta# pic.twitter.com/G5XK2vlBOS— Justa (@Justa_poz) November 13, 2023