Kaczyński się zasmuci. "PiS może liczyć na cud"

4 czerwca w Warszawie odbył się wielki marsz, który został zorganizowany przez Platformę Obywatelską i Donalda Tuska. Organizatorzy mówią, że w manifestacji wzięło udział około 500 tysięcy ludzi, te nastroje tonuje z kolei policja, która oszacowała, że uczestników było około 150 tysięcy. Tak czy inaczej, marsz 4 czerwca okazał się frekwencyjnym sukcesem i jednocześnie wielkim problemem dla Prawa i Sprawiedliwości. Co to wszystko może dokładnie oznaczać dla jesiennych wyborów? - Cała sytuacja pokazuje, że PiS nie ma instrumentów, żeby zyskać wyborców. Posiada narzędzia do ich utrzymania, ale nie przybywa tej partii nowych sympatyków. W tym wypadku PiS musi liczyć na cud w postaci powtórki sytuacji z 2015 roku - powiedział w rozmowie z portalem dorzeczy.pl profesor Rafał Chwedoruk. Politolog z Uniwersytetu Warszawskiego wskazał również, co doprowadziło do tego, że aż tylu ludzi zdecydowało się 4 czerwca wziąć udział w marszu. - Mówiąc ironicznie, trzeba było naprawdę mocno się postarać, żeby stworzyć ustawę, która tak mocno zostanie skrytykowana przez USA i Unię Europejską w ciągu kilkudziesięciu godzin - podkreślił politolog wskazując na powołanie komisji ds. zbadania rosyjskich wpływów w Polsce.

Barbara Nowacka o marszu 4 czerwca: Ludzie nabrali odwagi