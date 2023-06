Kaczyński: moja polityczna rola się skończyła

Nie od dziś wiadomo, że to Jarosław Kaczyński trzyma Prawo i Sprawiedliwość silną ręką. Były premier ma na koncie kilka poważnych zwycięstw w wyborach parlamentarnych - w 2005, w 2015 oraz w 2019 roku. Do tego trzeba również pamiętać o zwycięskich dla Prawa i Sprawiedliwości wyborach prezydenckich - w 2005, 2015 oraz w 2020 roku. Jarosław Kaczyński ponosił również i porażki, w wyborach do Sejmu w 2007 i 2011 roku musiał uznać wyższość Platformy Obywatelskiej. Z kolei w 2010 roku sam stanął w wyścigu o Pałac Prezydencki i przegrał z Bronisławem Komorowskim. Jak więc widać, prezes PiS przeszedł w swojej karierze politycznej długą drogą, naznaczoną zwycięstwami i porażkami. Co ciekawe, jeszcze w 1999 roku, uważał, że jego kariera polityczna jest... skończona. O kulisach tej wypowiedzi, która dziś może szokować, opowiedział w programie "Didaskalia" profesor Antoni Dudek. Naukowiec, ówczesny doktor wziął udział w debacie z Jarosławem Kaczyńskim, który napisał recenzję na temat książki o wczesnych latach III RP.

- Proszę państwa, ja już spokojnie mogę komentować to, co napisał w swojej książce pan doktor Dudek, ponieważ to już jest historia, a właściwie ja również przeszedłem do historii, a moja polityczna rola się skończyła - zaczął spotkanie Jarosław Kaczyński. Jak wiemy, rok później Lech Kaczyński objął stanowisko ministra sprawiedliwości, a dzięki swojej popularności stworzył partię Prawo i Sprawiedliwość.

Lech Wałęsa o braciach Kaczyńskich Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.