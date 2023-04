Kaczyński grzmi po publikacji Radia ZET o mężu Witek. "Działanie niegodne"

Co dziś robi była premier?

Co będzie kluczowe?

Z artykułu Radia ZET wynika, że mąż Elżbiety Witek leży w na OIOM-ie od ponad dwóch lat. Z redakcją radia skontaktowała się kobieta, której mama zmarła oczekując na wolne miejsce. - "Na oddziale intensywnej terapii w Legnicy od ponad roku przebywa Stanisław Witek, mąż Marszałek Elżbiety Witek. [...] Dowiedziałam się, że Stanisław Witek w stanie wegetatywnym przebywa kilkanaście miesięcy na oddziale intensywnej terapii, choć powinien być już od dawna objęty leczeniem paliatywnym - czytamy w artykule. Do sprawy odniosła się Elżbieta Witek, która twierdzi, że rozmawiała z dziennikarzami "Zetki", ale jej wypowiedź nie znalazła się w artykule. Podkreśliła również, że jest "wstrząśnięta" publikacją i zdecyduje się na kroki prawne wobec wydawcy. - Dla mojej rodziny i mnie samej, artykuł to niewyobrażalne i niezrozumiałe cierpienie. Informowanie o stanie zdrowia w ten sposób to sytuacja skandaliczna - oceniła. Całe oświadczenia można znaleźć w artykule: Elżbieta Witek: Jestem wstrząśnięta. Marszałek Sejmu odpiera zarzuty w sprawie jej męża

Kaczyński grzmi po publikacji o mężu Elżbiety Witek

Sprawę skomentował również Jarosław Kaczyński. Zdaniem prezesa PiS publikacja Radia ZET "jest działaniem niegodnym zasługującym na najtwardsze słowa potępienia". - Niebywały atak na rodzinę pani marszałek Elżbiety Witek jest dowodem na to, że nasi konkurenci polityczni i stojące za nimi media przekroczyły po raz kolejny granicę przyzwoitości - ocenił Jarosław Kaczyński.

Sprawę komentowali także inni politycy:

.@radekfogiel w #PR24: atakowanie polityka PiS, marszałek Witek, za to, że najbliższa mu osoba jest w szpitalu? To nie mieści się w głowie. W artykule Radia Zet pojawiło się wiele nieścisłości— Polskie Radio 24 (@PolskieRadio24) April 7, 2023

Żaden dziennikarz i żaden polityk nie powinien się stawiać w roli lekarza i oceniać kto kwalifikuje się na terapię. Nigdy, nawet jako minister zdrowia nie pokusiłbym się o taką ocenę. Skandalicznym jest prokurowanie taniej sensacji kosztem pacjenta i jego rodziny. https://t.co/TLoilHwQgq— Adam Niedzielski (@a_niedzielski) April 6, 2023

Tu nie chodzi o to, że jest to akurat p.Stanisław Witek, mąż p.Marszałek. Gdyby tam położono matkę skarżącej Pani, to zmarłby Jan Kowalski. Dopóki mieszkanie, szkoła, leczenie nie będą TOWAREM, jak buty czy cebula - ZAWSZE będzie taki problem. Butów i cebuli nie brakuje - prawda? pic.twitter.com/HfwqSDrDx6— Janusz Korwin-Mikke (@JkmMikke) April 6, 2023

Rzecznik PiS @RafalBochenek o artykule nt. męża Elżbiety Witek: ile trzeba złej woli, by posunąć się do tak nikczemnej publikacji#PAPinformacje https://t.co/jxeiGd4oMe— PAP (@PAPinformacje) April 6, 2023