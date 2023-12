Kaczyński grzmi po incydencie z Braunem i chce dymisji Hołowni! "To po prostu cyrk"

Grzegorz Braun narobił gigantycznego skandalu! Poseł Konfederacji zgasił przy pomocy proszkowej gaśnicy świece chanukowe, które zostały zapalone w Sejmie. Jakby tego było mało w zdarzeniu poszkodowana została kobieta. W związku ze swoim zachowanie został wykluczony z obrad, a prezydium Sejmu zdecydowało o nałożeniu na posła dotkliwe kary: odebraniem mu połowy uposażenia na trzy miesiące i całości diety na pół roku. Sytuację z Braunem komentowali dosłownie wszyscy, w tym Jarosław Kaczyński. Prezes Prawa i Sprawiedliwość w rozmowie z dziennikarzami powiedział, że jego zdaniem zachowanie Brauna wynika z tego, że: - Sądzę, że to wynik tego, że wolno było atakować kościoły. Nieustannie atakowane są uroczystości o charakterze żałobnym, to miesiąc w miesiąc się dzieje. Są zachęty w tym kierunku ze strony obecnej większości parlamentarnej i w kierunku tych, nawet nie ośmiu lat, bo był to też okres rządów PO-PSL. Niszczone są podstawy kulturowe naszego porządku, nie tylko już politycznego, ale i cywilizacyjnego. Niszczone są w sposób zamierzony i to jest skutek.

Jarosław Kaczyński chce dymisji Szymona Hołowni!

Kaczyński zapowiedział też, że powinno dość do dymisji marszałka Sejmu Szymona Hołowni: - Dymisja pana Hołowni, bo to jeden wielki show, a nie Sejm. To po prostu cyrk. Cały cel tej działalności, która ma podważyć system demokratyczny, bo taki jest cel i naszą cywilizację, sprowadza się do tego, by zrobić z tego show, widowisko, by ta część społeczeństwa, która tego oczekuje, może nie ta mająca największe możliwości umysłowe, była mamiona.

NIŻEJ ZNAJDZIECIE GALERIĘ ZDJĘĆ GRZEGORZA BRAUNA