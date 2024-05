Już w niedzielę przedstawiciele sześciu komitetów wyborczych będą debatować w „Super Expressie”

Co to było?! Protasiewicz zjechał Żukowską aż grzmiało!

To będzie pierwsza debata z cyklu „Debat Europejskich”, które organizuje "Super Express" w każdą niedzielę aż do eurowyborów! W debacie 12 maja o godz. 20 wezmą udział: Michał Dworczyk z PiS, Joanna Kamińska z KO, Paweł Zalewski z Trzeciej Drogi, Maciej Konieczny z Lewicy Razem, Krystian Kamiński z Konfederacji oraz Rafał Kowalik z Bezpartyjnych Samorządowców. Debata zostanie podzielona na cztery części. W pierwszej do wszystkich uczestników debaty zostanie skierowane jedno i to samo pytanie. Będzie ono wybrane z czterech zakresów tematycznych: Zielony Ład, uchodźcy, obronność, euro. W debacie organizowanej 12 maja pytanie w pierwszej części będzie dotyczyło obronności.

W drugiej części każdy uczestnik debaty może zadać trzy pytania innej osobie. Kolejna część to dwie rundy pytań od widzów. Każdy uczestnik debaty losuje pytanie z puli 20 pytań wcześniej przysłanych od widzów. Czwarta część to podsumowanie. Gospodarzem pierwszej debaty będzie Jan Złotorowicz, zastępca redaktora naczelnego „SE”. Debaty „Super Expressu” można oglądać na kanale Youtube „SE”, Facebooku i na se.pl. Zapraszamy!