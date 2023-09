Rozmowa z ministrem Piotrem Glińskim w programie na żywo RAPORT. Pierwszy wywiad po ogłoszeniu "jedynek" list wyborczych PiS

To koniec

To Suwerenna Polska chciała startu Roberta Bąkiewicza

Gośćmi Jacka Prusinowskiego będą: Paweł Piekarski - prezes Instytutu Badań Pollster, wicepremier Piotr Gliński, który w wyborach do Sejmu wystartuje z pierwszego miejsca na listach PiS z Warszawy oraz Sergiusz Trzeciak, politolog. Czeka nas bardzo ciekawa rozmowa! Zapraszamy do oglądania na żywo na naszej stronie oraz na kanale You Tube Super Expressu. Zaczynamy punktualnie o 11.00!