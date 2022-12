Joanna Scheuring-Wielgus usłyszała zarzuty!. „Nie przyznałam się do winy”

Joanna Scheuring-Wielgus i jej mąż weszli do kościoła św. Jakuba w Toruniu podczas trwania mszy. Małżeństwo stanęło z przodu przybytku niedaleko ołtarza, przodem do zebranych. W rękach trzymali transparenty z hasłami "Kobieto możesz sama decydować" oraz "Kobiety powinny mieć prawo decydowania czy urodzić, czy nie", odwołujące się do zaostrzenia prawa aborcyjnego. Według śledczych, posłanka Lewicy dopuściła się złośliwego przeszkadzania w wykonywaniu aktu religijnego, znieważania miejsca przeznaczonego do wykonywania obrzędów religijnych oraz obrazy uczuć religijnych, za grozi jej nawet do dwóch lat pozbawienia wolności. Na początku listopada 2022 roku Sejm uchylił immunitet Joannie Scheuring-Wielgus, a polityczka usłyszała zarzuty. - Dzisiaj jako podejrzana zeznawałam, dlaczego weszłam do kościoła z napisem 'Kobieto sama umiesz decydować'. Prokurator Marcin Licznerski uparcie chciał skazać mego męża, a teraz mnie. Broni mnie mec. Artur Nowak – napisała na Twitterze 29 listopada. - Nie przyznałam się do winy. Złożyłam krótkie wyjaśnienia. Powiedziałam, że 25 października 2020 roku wspólnie z mężem weszliśmy do kościoła - w ciszy. Każdy z nas trzymał w ręku hasła. Byliśmy w kościele ok. 60 sekund. Był to protest w ramach akcji 'Słowo na niedzielę' ogólnopolskiej akcji. Był to protest przeciwko wtrącaniu się Kościoła w życie intymne kobiet. Była to akcja sprzeciwu wobec haniebnego wyroku Trybunału Konstytucyjnego – oznajmiła po wyjściu z budynku prokuratury w Toruniu.

Dzisiaj jako podejrzana zeznawałam dlaczego weszłam do kościoła z napisem KOBIETO SAMA UMIESZ DECYDOWAĆ. Prokurator Marcin Licznerski UPARCIE chciał skazać mego męża a teraz mnie. Broni mnie mec. Artur Nowak. pic.twitter.com/w293pXcVQT— J. Scheuring-Wielgus (@JoankaSW) November 29, 2022