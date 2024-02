Jest decyzja premiera w sprawie rolników! Szef rządu zwołał szczyt rolniczy w stolicy

Mentzen szokująco o Braunie! On to naprawdę powiedział!

-Spotkam się z liderami wszystkich protestujących grup – zapowiedział premier -Będziemy rozmawiać o możliwych dopłatach do zboża i innych środkach, które pozwolą sprzedać polskie zboże tak szybko, jak to możliwe. Mamy bardzo poważny problem. Jesteśmy najbardziej proukraińskim państwem i narodem, ale jednocześnie mamy największe problemy w całej Europie wynikające z wojny. Cena za decyzję o wolnym handlu z Ukrainą jest za wysoka. My nie jesteśmy w stanie jej spłacić. Szukamy cały czas rozwiązania, które uchroni polski i europejski rynek od zalewu wyraźnie tańszymi produktami rolnymi. Nie możemy pozwolić, by ta pomoc przyniosła tak negatywne skutki dla naszych obywateli - podkreślił Donald Tusk.

Szef rządu podkreślił, że państwo może pomóc w skupie zboża, tak by polskie – było bardziej atrakcyjne od ukraińskiego. Premier przedstawił również wyliczenia wedle których w zeszłym roku w całej Europie było ponad 20 milionów ton nadwyżki zboża, z czego aż 9 milionów – tylko w samej Polsce.

- Jesteśmy gotowi do poważnej rozmowy o limitach - limity, jakie zaproponowała Bruksela i Kijów są dla nas nie do zaakceptowania. Była podjęta próba, żeby trochę ograniczyć napływ produktów rolnych z Ukrainy - żeby bez cła mogło wjeżdżać tyle, ile w roku 2022 i 2023. Polska będzie proponowała w Brukseli, żeby okresem referencyjnym nie był okres 2022-2023, tylko czas sprzed wojny- oświadczył premier. Jak dodał, przy takim podejściu limity byłyby dużo bardziej restrykcyjne, a tym samym nie zagrażałyby polskim producentom. Rozmawiamy także ze stroną ukraińską o czasowym zamknięciu granicy i wymiany towarowej. O tym też będę rozmawiał z polskimi rolnikami- przyznał Tusk. Zaznaczył, że byłoby to rozwiązanie tymczasowe i bolesne dla obu stron.

Przypomnijmy: we wtorek w Warszawie odbyły się protesty rolników.

Postulaty manifestujących to odstąpienie od przepisów Zielonego Ładu, uszczelnienie granic przed napływem produktów rolno-spożywczych spoza Unii Europejskiej oraz obrona hodowli zwierzęcej w Polsce. Według organizatorów w proteście wzięło udział około 50 tys. uczestników.