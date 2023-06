Jędraszewski nie wytrzymał! Wprost zapytał ludzi o partie proponujące referendum ws. aborcji. "Gest Piłata"

Procesja Bożego Ciała z udziałem abp. Marka Jędraszewskiego. Wspomniał prymasa Wyszyńskiego i papieża Jana Pawła II

Metropolita krakowski, abp Marek Jędraszewski, zwracając uwagę na dekoracje czwartego ołtarza, zaznaczył że odwołują się one do „dwóch kolumn polskiego Kościoła minionych dziesięcioleci – kardynałów Stefana Wyszyńskiego i Karola Wojtyły”. - Przenikała ich bezgraniczna miłość do Kościoła, która wyrażała się także w gotowości do ponoszenia cierpienia - wskazywał. Według niego ich przesłanie jest ciągle aktualne także dzisiaj „gdy ciągle jesteśmy konfrontowani z ideologiami o charakterze ateistycznym i materialistycznym”. - A my mamy robić miejsce dla Boga, który jest miłością. Dlatego nie wolno nam się zgodzić na to, aby przez obojętność, milczenie, tchórzostwo, zdradę niekiedy, robić miejsce dla złego ducha, ducha kłamstwa, nienawiści i przemocy - apelował arcybiskup. Jędraszewski mówił, że katolicy mają za zadanie „głosić prawdę o człowieku, który w swojej istocie jest istotą religijną, który tęskni czasem nieświadomie do prawdziwego Boga, która tak samo tęskni do miłości i prawdy”. - Na przekór tej brutalizacji życia społecznego i politycznego, na przekór tej ciągle szerzącej się, każdego dnia wydawało by się z większą jeszcze siłą, antykulturą kłamstw, pomówień i celowo wzbudzanej nienawiści między nami - zaznaczył metropolita krakowski.

Jędraszewski na procesji poruszył temat aborcji i polityki. Padły mocne słowa

W swojej homilii zaznaczył on, że „miłość do Boga domaga się, abyśmy miłowali życie każdego drugiego człowieka, niezależnie kim by on nie był, od chwili jego poczęcia, aż do naturalnej śmierci”. I tu nagle poruszył temat aborcji i polityki: - Jak w tym kontekście sądzić o niektórych partiach, których kandydaci na listy wyborcze mają się zobowiązać do głosowania na rzecz aborcji? Co sądzić o partiach, które proponują prawdziwy gest Piłata, to znaczy referenda w sprawie aborcji? Kto nam dał prawo, byśmy decydowali o życiu drugiego człowieka?- pytał Jędraszewski. - Bóg dał nam prawo, a równocześnie ogromne zobowiązanie, by kochać życie każdego, a miłość niesie w sobie ogromne zobowiązanie by bronić życia, by stać na jego straży, aby się nie lękać mówiąc o tym, czym naprawdę życie jest - podkreślił Jędraszewski.