Jarosław Kaczyński zostanie ukarany za pamiętne słowa? Podjęto decyzję

Jarosław Kaczyński nie waha się mówić wprost o swoich oglądach czy programie PiS. Jedną z wypowiedzi, która poruszyła wielu Polaków, była ta o młodych Polkach, które nie rodzą dzieci.

- Jeżeli na przykład utrzyma się taki stan, że do 25. roku życia dziewczęta, młode kobiety, piją tyle samo, co ich rówieśnicy, to dzieci nie będzie. Pamiętajcie, że mężczyzna, żeby popaść w alkoholizm, to musi pić nadmiernie przeciętnie przez 20 lat. Jeden krócej, drugi dłużej, bo to zależy od cech osobniczych, a kobieta tylko dwa […] Ale jak do 25. roku życia daje w szyję, to, trochę żartuję, ale nie jest to dobry prognostyk w tych sprawach – mówił w Ełku w 2022 roku.

W związku z tą wypowiedzią w dniu 26 kwietnia 2023 roku został złożony wniosek złożony przez oskarżyciela prywatnego o pociągnięcie Jarosława Kaczyńskiego do odpowiedzialności, bowiem został oskarżony o zniesławienie. Oskarżycielką była aktywistka Dagmara Adamiak, która uznała słowa za poniżające dla młodych bezdzietnych kobiet.

Wniosek został negatywnie zaopiniowany przez komisję regulaminową, spraw poselskich i immunitetowych. Teraz wniosek był głosowany w Sejmie.

Jak się okazuje, wniosek odrzucono. Przeciwko niemu głosowało 238 posłów (politycy PiS, Polskich Spraw, Kukiz’15 i posłowie niezrzeszeni). Za głosowało 192 posłów, w tym kluby KO i Lewicy, koła Polski 2050 i Lewicy Demokratycznej. . To oznacza, że Jarosław Kaczyński nie zostanie ukarany za przytoczone wyżej słowa.

