Jarosław Kaczyński zabiera głos! Oświadczenie prezesa PiS

Paulina Jaworska
2026-04-16 13:31

W czwartek, 16 kwietnia o godz. 13 w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości (ul. Nowogrodzka) odbyła się konferencja prasowa prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, przewodniczącego KP PiS Mariusza Błaszczaka oraz posła Henryka Kowalczyka. Tematem spotkania były sprawy finansowe Prawa i Sprawiedliwości. Prezes PiS prosił zwolenników partii o wsparcie.

Kaczyński prosi o pieniądze
W Prawie i Sprawiedliwości wiele się dzieje, dlatego też prezes partii Jarosław Kaczyński pilnie zwołał na godz. 13:00 do siedziby partii przy ulicy Nowogrodzkiej wszystkich posłów Prawa i Sprawiedliwości na konferencję prasową. Parlamentarzyści otrzymali wieczorem SMS-y z biura prasowego partii. Czego miał dotyczyć konferencja? Chodziło o m.in. sytuację finansową partii, która nie jest zadowalająca. Zresztą już od dłuższego czasu prezes Kaczyński wzywał członków partii, by wpłacali pieniądze, ale z tym różnie bywa. I faktycznie, właśnie temu była poświęcona konferencja. Drugim temat spotkania, jak przewidywało wielu, miała być sytuacja Mateusza Morawieckiego i powołanego przez niego stowarzyszenia, "Rozwój Plus", jednak tego tematu nie poruszono. 

Prezes Jarosław Kaczyński swoje przemówienie zaczął od spraw finansowych PiS. - Mamy poważne trudności, przez długie miesiące nie zwracaliśmy się o pomoc do społeczeństwa, cala akcje z kandydatem na premiera panem Czarnkiem, kosztują. Mamy bardzo dużo wydatków. Serdeczna prośba do zwolenników PiS, do zwolenników prawicy, do zwolenników obozu patriotycznego, o wpłaty.  Prezes PiS podkreśla, że sytuacja związana z obecną władzą jest fatalna, a wszystko to można zmienić, właśnie wspierając, także finansowo, Prawo i Sprawiedliwość. O wpłaty prosi też skarbnik PiS, Henryk Kowalczyk, który także zabrał głos w czasie konferencji. W trakcie oświadczenia prezesa tuż za nim stało wielu polityków PiS. Nie zabrakło także Matusza Morawieckiego czy kandydata partii na premiera, Przemysława Czarnka. 

