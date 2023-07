Jarosław Kaczyński wsiadł do PiS - busu i ruszył w Polskę. Elegancki garnitur, koszula podkreślająca elegancję

Jarosław Kaczyński ruszył w Polskę

Pis- bus znów ruszył w Polskę – poinformował na Twitterze Jarosław Fogiel. Politycy rządzącej partii na czele z prezesem Jarosławem Kaczyńskim jadą na rodzinny piknik w Pułtusku. Po drodze w busie lider PiS rozmawiał z mediami. Elegancko ubrany – czarny garnitur, krawat i biała koszula, prezes Kaczyński powiedział

„To nasza stara metoda – można powiedzieć – sprawdzona, dobrze wychodząca. Chodzi o rozmowę z Polakami. Chodzi o to, żeby to wszystko, co ostatecznie przedstawimy jako nasz program, był w niemałej mierze wynikiem tych rozmówi. Wynikiem dobrej orientacji w tym, czym Polacy w tej chwili żyją” – powiedział prezes PiS, wicepremier Jarosław Kaczyński, odnosząc się do objazdu po Polsce i spotkań z wyborcami.

Kaczyński - referendum będzie przegłosowane

Prezes PiS podkreślił, że kwestia referendum ws. migrantów jest bardzo ważna. - Na pewno referendum będzie przegłosowane. To referendum odnoszące się do losów Polski i Polaków, czy będziemy żyli w bezpiecznym, spokojnym kraju, który pokazał, że potrafi się bardzo szybko rozwijać i doganiać bogatych – mówił wicepremier dodając, że wszystko jest możliwe do osiągnięcia pod jednym warunkiem.

Że Polska będzie krajem spokojnym, że będzie państwem dobrze rządzonym, że ludzie w krótkich spodenkach, którzy mają w głowie piłkę – rządzenie na tym nie polega. Dobre wino i cygara nie zastąpią rządzenia. Jak się rządzi, trzeba umieć wiele więcej, mieć program, wiedzieć, że demokracja polega na tym, że przedstawia się programy i się je realizuje. Czasami to się nie udaje we wszystkich punktach, ale podejmuje się próby. Na tym polega demokracja, a nie na manipulacji, na wprowadzaniu ludzi w błąd, na stosowaniu kłamstwa, czasem wręcz absurdalnego. A kiedy się wygra, to robi się to, co wynika z zewnętrznych nacisków

PiS-bus znów w trasie! Będziemy w całej Polsce, chcemy słuchać Polaków, bo oni są najważniejsi.A w drodze do Pułtuska jest też chwila na rozmowy z mediami. #ZMiłościDoPolski pic.twitter.com/MBfhw9pK8n— Radosław Fogiel (@radekfogiel) July 8, 2023

