Jarosław Kaczyński straci immunitet? Wszystko przez szarpanie wieńca pod pomnikiem

Jarosław Kaczyński straci immunitet?

Jarosław Kaczyński może stracić immunitet. Wniosek o to trafił do Sejmu. Chodzi o to, by Jarosław Kaczyński odpowiedział za zniszczenie i kradzież wieńca sprzed pomnika ofiar katastrofy smoleńskiej. Do takiego incydentu doszło 10 kwietnia 2024 roku podczas obchodów rocznicy katastrofy smoleńskiej na placu Piłsudskiego w Warszawie. Jak podaje RMF FM, pierwotnie właściciel wieńca, który złożył zawiadomienie na policji, twierdził, że wartość zniszczonych kwiatów przekracza 800 złotych. Taka suma daje możliwość zakwalifikowania tego zdarzenia nie jako wykroczenie, ale jako przestępstwo. Jednak mężczyzna nie miał żadnego rachunku, aby tę cenę udowodnić. Dlatego też policjanci wycenili wiązankę na 400 zł, co skutkowało tym, że sprawę uznano za wykroczenie i ostatecznie umorzono.

Teraz wraca ona jak bumerang. Sprawą ma zająć się komisja regulaminowa. Ale by ukarać Jarosława Kaczyńskiego za zniszczenie wieńca, Sejm musi go pozbawić immunitetu. Niebawem sprawą ma się zająć sejmowa Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych.

