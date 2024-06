Jarosław Kaczyński się nie hamował! Dobitnie powiedział, co myśli o Konfederacji

Jarosław Kaczyński spotkał się z dziennikarzami w siedzibie PiS na Nowogrodzkiej w Warszawie. Zapytano go, czy jego zdaniem może dojść do zmian w rozkładzie sił w obecnym rządzie. Prezes PiS wbił przy okazji szpilę w PO i Konfederację.

- Problem koalicji z PSL-em zawsze kończył się na niczym. A Konfederacja stawia sprawę tak, że my jesteśmy właściwie takim samym złem, jak PO. Są tacy, którzy mają wiarę, że taka postawa w końcu się skończy. Ale póki ja jestem szefem PiS, to gaśnic do gaszenia chanuki używać nie będziemy - powiedział były wicepremier.

Przypomniał w ten sposób incydent z 13 grudnia 2023 roku, kiedy to poseł Konfederacji Grzegorz Braun zgasił za pomocą gaśnicy świece chanukowe, ustawione w sejmowym korytarzu.

Jak zaznaczył w swojej wypowiedzi Jarosław Kaczyński, dla niego Konfederacja jest "pewnym elementem lobbingu". - To dziwny twór, bo żeby w jednej niewielkiej partii były cztery partie, to naprawdę dość rzadko spotykane - stwierdził.

Dodał, że według niego to wygląda tak, jakby Konfederacja miała istnieć, by w Polsce prawica nie sprawowała władzy. Polityk wyraźnie odciął się od tej partii stwierdzając, że w PiS uważa się, iż władza ma służyć pewnym celom. Przy okazji zaatakował obecną koalicję rządzą.

- Dziś rząd PO ogłosił totalny odwrót z tej drogi, tak korzystnej dla naszego państwa. Ogłosił, bo to jest rząd zewnętrzny. To jest w istocie najazd niemiecki na Polskę - ocenił.

