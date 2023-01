Janusz Kowalski do Śmiszka: „Odpingponguj się”. O co chodzi?

Część społeczeństwa, ale też polityków, jest oburzona postawą lekarzy z podlaskich szpitali, którzy odmówili zgwałconej 14-latce przeprowadzenia aborcji. Medycy powoływali się właśnie na klauzulę sumienia. To starsznie zbulwersowało Krzysztofa Śmiszka, który prosto z mostu napisał na Twitterze, co myśli na ten temat. – Klauzula sumienia. Do likwidacji! Natychmiast! – napisał. Post zwrócił uwagę Janusza Kowalskiego, który dobitnie odpowiedział politykowi opozycji. – Tęczowy zamordysto! Odpingponguj się od ludzi wierzących! – stwierdził. Trzeba przyznać, ze wiceminister rolnictwa zdecydował się na nietypowy dobór słów. Do słów Krzysztofa Śmiszka odniósł się także Mariusz Kałużny z klubu PiS. - Rzeczywiście ludzkie sumienia przeszkadzają wam w rewolucji lewicowej. Sumienia, które wskazują na dobro unikają zła. Wasza rewolucja, jak każda, pochłonie własne dzieci – odpisał na Twitterze. Jak widać klauzula sumienia budzi wiele emocji wśród polityków prawicy i lewicy.

