Janusz Korwin-Mikke uczy kota grać w szachy. To zdjęcie rozczula i chwyta za serce

Janusz Korwin-Mikke uwielbia dzielić się z obserwatorami zdjęciami, które publikuje na m.in. instagramowym koncie. Polityk na co dzień związany z Konfederacją wielokrotnie zamieszcza w internecie zdjęcia swoich bliskich do których grona należą zwierzęta. Tym razem Janusz Korwin-Mikke postanowił zamieścić zdjęcie, na którym oddaje się swojej ukochanej aktywności jaką jest gra w szachy. Polityk Konfederacji w lubością, w wolnych chwilach gra w szachy. Tym razem potyczka szachowa odbyła się pomiędzy JKM a jego rudym kotem. Mimo, że na zdjęciu kot wydaje się być raczej biernym obserwatorem szachowej potyczki to widać, iż dzieli pasję z 80-letnim politykiem. Polityk nie omieszkał w opisie pod zdjęciem nawiązać do Mundialu, który w minioną niedzielę zakończył się dla Polski.

Przypomnijmy, że poza rudym kotem Janusz Korwin-Mikke ma także m.in. psa, który miał okazję odwiedzić kilka lat temu program telewizyjny wraz ze swoim panem. Wówczas goszcząc u Agnieszki Gozdyry towarzyszył politykowi Konfederacji mu pies Odi, foxterrier należący do jego małżonki. Tematem rozmowy było wówczas rzekome znęcanie się JKM-a nad zwierzęciem. Politykowi zarzucono to po publikacji zdjęć, na których odpala petardy obok psa. Według niektórych w tamtym czasie Korwin-Mikke przejawił sadystyczne zachowani względem Odiego. Wszystko jednak wskazuje na to, że zwierzęta JKM mają się dobrze i czynnie uczestniczą w życiu polityka.