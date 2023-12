Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Sedno Sprawy 19.12.2023

Jan Maria Jackowski przynagla premiera w sprawie Telewizji Polskiej "Zapowiadali szybkie zmiany to niech je teraz robią"

brg 12:50 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Jan Maria Jackowski to były senator PiS. Zanim jednak wszedł do świata polityki przez dwie dekady pracował jako dziennikarz. Mimo to jest niezwykle krytyczny wobec tego co działo się w TVP i zachęca wręcz nowe władze do intensyfikacji działań w tej sprawie. - Wszystko należało wcześniej przewidzieć, także to jaką ścieżkę wybrać. Jeżeli nowa władza zapowiadała, że te zmiany będą szybkie no to one powinny nastąpić szybko - nie ma wątpliwości były senator.