Jan Krzysztof Ardanowski z zarzutami! O co chodzi?

O ogłoszeniu zarzutów Ardanowskiemu poinformował w środę rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej w Warszawie prok. Mateusz Martyniuk.

Ardanowski, jak przekazał rzecznik, nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień.

Byłemu szefowi resortu rolnictwa ogłoszono zarzuty przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków od września 2018 r. do lipca 2019 r. oraz w sierpniu 2019 r. Szkody miały wynieść odpowiednio 100 mln i 30 mln zł.

W pierwszym przypadku prokuratura zarzuca Ardanowskiemu działanie wspólnie i w porozumieniu z pełniącymi obowiązki Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Piotrem S., a następnie Grzegorzem P., a także z sekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tadeuszem R., "poprzez wydawanie poleceń podległym pracownikom, działając wbrew zasadom prawidłowej gospodarki przy zarządzaniu mieniem państwowym, bez zachowania należytej staranności, mając świadomość braku wystarczających zdolności technicznych, logistycznych oraz osobowych spółki Eskimos S.A., a także doświadczenia w prowadzeniu działalności związanej ze skupem i przetwórstwem jabłek w skali całego kraju".

Zdaniem prokuratury Ardanowski wiedział o słabej kondycji finansowej tej spółki, poziomie jej zadłużenia oraz braku majątku wolnego od obciążeń i "doprowadził wbrew obowiązującym przepisom do udzielenia przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa spółce Eskimos S.A. gwarancji bankowej w łącznej wysokości 100 mln zł oraz udzielenia przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa gwarancji kredytowej w wysokości 20 mln zł, stanowiących zabezpieczenie dla kredytu przyznanego przez Bank Ochrony Środowiska S.A. w wysokości do 100 mln zł na rzecz Eskimos S.A. z przeznaczeniem na realizację skupu jabłek przemysłowych, co w konsekwencji doprowadziło do uruchomienia gwarancji i poniesienia przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa niecelowych oraz nieoszczędnych wydatków publicznych w łącznej kwocie co najmniej 99.999.866,06 zł, czym działał na szkodę interesu publicznego".

Kolejne zarzuty

Drugi z zarzutów, dotyczy przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w okresie od 1 sierpnia 2019 roku do 30 sierpnia 2019 roku. Chodzi o działanie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez Spółdzielnię Mleczarską "Bielmlek" z Bielska Podlaskiego i nadzór nad Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, "w ten sposób, że wspólnie i w porozumieniu z pełniącym obowiązki Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Grzegorzem P. oraz prezesem zarządu Spółdzielni Mleczarskiej "Bielmlek" Tadeuszem R., działając wbrew zasadom prawidłowej gospodarki, znając złą kondycję finansową Spółdzielni Mleczarskiej +Bielmlek+, nie pozwalającą na spłatę kredytu, poziom jej zadłużenia, brak majątku wolnego od obciążeń, a także wiedząc o dotychczasowych trudnościach w/w Spółdzielni w wywiązywaniu się ze swoich wymagalnych zobowiązań wobec rolników oraz instytucji finansowych, umożliwił zawarcie pomiędzy Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa a Spółdzielnią Mleczarską +Bielmlek+ umowy o udzielenie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa gwarancji kredytowej na rzecz Spółdzielni Mleczarskiej +Bielmlek+ w wysokości do 30 mln zł".

Zdaniem prokuratury umowę zawarto "z naruszeniem przepisów, co w konsekwencji, wobec niewywiązania się przez Spółdzielnię Mleczarską "Bielmlek" z warunków umowy bankowej i braku spłaty kredytu doprowadziło poniesienia przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa niecelowych oraz nieoszczędnych wydatków publicznych w kwocie co najmniej 30 mln zł, czym działał na szkodę interesu publicznego".

Prokuratura zbada działalność Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Prokuratura Regionalna w Warszawie poinformowała, że prowadzi postępowanie przygotowawcze dotyczące m.in. działalności Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) i nieprawidłowości związanych z udzieleniem w 2018 roku spółce Eskimos S.A. gwarancji na realizację przedsięwzięcia polegającego na skupie 500 tys. ton jabłek przemysłowych po cenie nie niższej niż 25 groszy za kilogram, w wyniku czego KOWR poniósł szkodę w łącznej kwocie ponad 40 mln zł, a także doprowadzenia KOWR do poniesienia niecelowych oraz nieoszczędnych wydatków publicznych w kwocie 30 mln zł, w związku z udzieleniem gwarancji kredytowej na rzecz Spółdzielni Mleczarskiej "Bielmlek".

- Ocena zgromadzonego w sprawie obszernego materiału dowodowego, w tym zabezpieczonej dokumentacji KOWR i Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dokumentacji bankowej, opinii biegłych z zakresu informatyki i teleinformatyki, osobowych źródeł dowodowych, dostarcza podstawy do przyjęcia dostatecznie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przez posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego wskazanych dwóch przestępstw - wskazano w środowym komunikacie.

Dotychczas w śledztwie przedstawiono zarzuty ponad 60 osobom, w tym członkom zarządu Eskimos S.A. oraz władzom i pracownikom Spółdzielni Mleczarskiej "Bielmlek". Zarzuty przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków i tym samym działania na szkodę interesu publicznego przedstawiono m.in. Piotrowi S. - byłemu Dyrektorowi Generalnym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Grzegorzowi P. - byłemu Dyrektorowi Generalnym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Podejrzanym w śledztwie jest również Tadeusz R. - sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w latach 2018 – 2019 i Prezes Spółdzielni Mleczarskiej Bielmek, który usłyszał zarzuty przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków i tym samym działania na szkodę interesu publicznego oraz działania na szkodę Spółdzielni Mleczarskiej Bielmlek.

Immunitet Ardanowskiego

Sejm uchylił w lutym immunitet posłowi Ardanowskiemu (Wolni Republikanie). B. minister rolnictwa ocenił wówczas, że zarzuty wobec niego "są absurdalne" oraz podważają zaufanie do niego jako do osoby publicznej i polityka. Zdaniem posła, zarzuty te nie utrzymają się w żadnym sądzie. Określał je kilkukrotnie jako "nieprawdziwe i krzywdzące", zapewniał, że Skarb Państwa nie poniósł strat w wyniku jego działań.

