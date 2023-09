Jacek Sasin. Wiek, wykształcenie, majątek, afery z jego udziałem. Kim jest kandydat PiS do Sejmu?

Zanim trafił do polityki pracował we Francji i w Rumunii. Kim jest Jacek Jabłoński, „jedynka” Lewicy w Tarnowie?

Piotr Wawrzyk trafił do szpitala! Jego stan zagrażał życiu. Szokujące informacje

Kto by się spodziewał?

Jacek Sasin urodził się 6 listopada 1969 roku. To jeden najbardziej znanych polityków PiS. W 2007 roku został wojewodą mazowieckim. W 2009 rozpoczął bliską współpracę z prezydentem Lechem Kaczyńskim, jako wiceszef jego kancelarii. W 2014 roku był kandydatem PiS na prezydenta Warszawy, przegrał te wybory z Hanną Gronkiewicz Waltz. Po zdobyciu przez PiS władzy w 2015 roku był między innymi szefem Komitetu Stałego rady Ministrów i wicepremierem. Od 2019 roku stoi na czele ministerstwa aktywów państwowych.

Jacek Sasin - wykształcenie

Jest absolwentem XX Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Warszawie. W 1988 rozpoczął studia na kierunku historia na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Tytuł magistra uzyskał w 1998 na podstawie pracy magisterskiej "Piłsudczyków obraz i wizja ustroju politycznego Polski w latach 1923–1935", której promotorem był znany historyk, profesor Andrzej Garlicki. Od 1995 do 1998 był zatrudniony w Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie”, następnie do 2004 w Urzędzie do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych jako dyrektor departamentu.

Jacek Sasin - rodzina

Minister Jacek Sasin jest żonaty, ma syna Radosława. Na stałe mieszka w podwarszawskich Ząbkach. Niewiele osób pamięta, że w 2011 roku wystąpił w filmie dokumentalnym o katastrofie smoleńskiej, zatytułowanym "Mgła".

Jacek Sasin- majątek

Z najnowszego oświadczenia majątkowego wynika, że Jacek Sasin ma prawie 350 tysięcy złotych oszczędności. Posiada dom o powierzchni 187,1 m kw., a także działkę o powierzchni 750 m kw. W obu przypadkach polityk jest współwłaścicielem i ma prawa do jednej trzeciej każdej z nieruchomości. Sasin zadeklarował, że dom ma wartość ok. 800 tys., a działka – ok. 450 tys. zł. Polityk spłaca kredyt hipoteczny w wysokości ponad 57 tys. franków szwajcarskich, pożyczkę hipoteczną w kwocie 200 tys. zł, a także 40 tys. zł pożyczki z Funduszu Świadczeń Socjalnych w Sejmie.

Polecamy: Włodzimierz Czarzasty. Wiek, wykształcenie, rodzina, majątek