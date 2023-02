i Autor: Tomasz Radzik / Super Express Izabela Leszczyna

Rocznica protestu przed JSW

Izabela Leszczyna: Nie wolno mówić ludziom, że ktoś strzelał do górników

Ostatnio Prawo i Sprawiedliwość przypomniało, że za rządów Ewy Kopacz policja strzelała do protestujących górników. 9 lutego minie 8 lat od zamieszek podczas strajku przed siedzibą Jastrzębskiej Spółki Węglowej, którego tłem był opracowany przez zarząd program oszczędnościowy. Według posłanki PO Izabeli Leszczyny policja strzelała wtedy do chuliganów a nie górników. - Banda bandytów wdarła się do protestu górniczego, chuligani. Nie wolno mówić ludziom, że ktoś strzelał do górników - mówiła polityk w porannej rozmowie w Radiu Zet.