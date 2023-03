Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Iwona Hartwich jest posłanką i mamą niepełnosprawnego dziecka. Mówi, jak sobie radzi

Gościem „Expressu Biedrzyckiej” była posłanka KO Iwona Hartwich, która opowiedziała o życiu z niepełnosprawnym dzieckiem. – Nie można przeżyć za 1217 zł miesięcznie. Nie może przeżyć osoba z niepełnosprawnością w stopniu znacznym, która jest niezdolna do samodzielnej egzystencji za 1217 zł. Rząd wykorzystuje sytuację, miłość, zaangażowanie do naszych dzieci nas, rodziców. Jeżeli ktokolwiek z polityków proponuje dziś 1217 zł na życie takiej osobie, to jest coś, co nie mieści się w głowie – mówiła.