Inflacja ma być tematem kampanii, wyborcy nie mają wątpliwości. Oto najnowsze badania

„Gospodarka, głupcze!', pod tym hasłem Bill Clinton przeprowadził w 1992 r. zwycięską kampanię wyborczą i został prezydentem Stanów Zjednoczonych. Partie rywalizujące o władzę w Polsce w jesiennych wyborach parlamentarnych, mogłyby parafrazować te słowa i powiedzieć: Inflacja, głupcze! Bo dyskusji właśnie na ten temat i pomysłów na skuteczną walkę z drożyzną oczekują Polacy. 37% procent pytanych, przez SW Research dla portalu rp.pl, uważa, że to dzisiaj najbardziej palący problem. Dyskusji o gospodarce chce 17% ankietowanych, co oznacza, że zdecydowanie ponad połowa Polaków chce by politycy zadbali przede wszystkim o stan ich portfeli. Z kolei 14,9 proc. badanych jest zdania, że tematem kampanii powinien być stan praworządności w Polsce. 10 proc. chce skupić się na reformie systemu ochrony zdrowia. Najnowsze dane dotyczące inflacji pozwalają na ostrożny optymizm. Ceny nadal rosną, ale tempo tego wzrostu nie jest już takie, jak kilka miesięcy temu. Inflacja w czerwcu wyhamowała do 11,5 proc. rok do roku z 13 proc. w maju. Ostatni raz ceny rosły w takim tempie w marcu 2022 roku. Według Głównego Urzędu Statystycznego to przede wszystkim konsekwencja głębokiego spadku cen paliw. Jak podaje GUS, maleje też tak zwana inflacja bazowa.

