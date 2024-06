Ile wynosi emeturyra europosła? Ta kwora robi wrażenie!

Szydło nie patyczkowała się z człowiekiem Dudy. Ała! To zaboli Mastalerka

Ile wynosi emerytura europosła?

Na sam początek ciekawe może okazać się to, że wystarczy jedna kadencja, aby poseł Europarlamentu nabył prawo do unijnej emerytury. Różni to się trochę od polskich realiów, gdzie w Polsce kobieta musi przepracować 20 lat, a mężczyzna 25 lat.

Emerytura dla europarlamentarzysty wynosi około 6 tysięcy złotych.

Jak też wyliczono, np. Jacek Saryusz-Wolski dostanie około 24 tysięcy zł emerytury za 4 kadencje. Emerytura jednak nie może być wyższa przez limity (70% uposażenia). W ten sposób Janusz Lewandowski ma szansę na emeryturę również w wysokości 24 tysięcy złotych.

Co ważne, posłowie są uprawnieni do emerytury po ukończeniu 63 lat. Każde ze świadczeń pokrywa budżet Unii Europejskiej.

W przypadku śmierci europosła, jego partner i dzieci mogą otrzymać rentę.