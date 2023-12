i Autor: NAC Kolejka do sklepu mięsnego na rogu ul. Świętokrzyskiej i ul. Bagno

41. rocznica wprowadzenia stanu wojennego

Ile wiesz o stanie wojennym w Polsce? Brak Teleranka i wojsko na ulicach! Zakład, że nie dostaniesz nawet 8/10!

Stan wojenny był szczególnym czasem w historii Polski. 13 grudnia 2023 roku mijają 42 lata od słynnej niedzieli, gdy „zabrakło Teleranka”. Dla wielu osób był to wyjątkowo trudny czas, a mimo to doskonale go pamiętają. A ty co wiesz o życiu w czasach stanu wojennego? Sprawdź swoją widzę w naszym quizie.