Hołownia wstrząśnięty groźbami. Chciano skrzywdzić jego córki

"To się nigdy nie może powtórzyć"

Hołownia przyznał, że regularnie otrzymuje groźby pozbawienia życia. – Jedna z nich dotyczyła konkretnego dnia i godziny, kiedy miałem zostać zabity. Inna dotyczyła mojej rodziny – ktoś groził, że zgw**ci moje córki i zabije moją żonę – ujawnił.

Ostra atmosfera w Sejmie! Awantura o prezydencję, migrację i wybory

Marszałek Sejmu zaapelował o obniżenie temperatury sporu politycznego w Polsce, podkreślając, że agresja słowna i groźby mogą przerodzić się w czyny. – Żyjemy w kraju, w którym zginął prezydent Adamowicz i prezydent Narutowicz. To się nigdy nie może powtórzyć – podkreślił.

Groźby wobec Owsiaka i Hołowni – co dalej?

Szymon Hołownia odniósł się również do gróźb kierowanych pod adresem Jurka Owsiaka. – Nikt nie zasłużył na takie traktowanie. Bardzo współczuję Jurkowi – powiedział marszałek. Lider WOŚP zgłosił sprawę na policję, przekazując szczegóły dotyczące autorów gróźb. – Autorzy tych wiadomości muszą liczyć się z konsekwencjami – zapowiedział Owsiak.

Groźby wobec polityków – narastający problem

Przypadki gróźb wobec polityków nie są nowością w Polsce. Tragiczny finał miał zamach na prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, który w 2019 roku został zaatakowany nożem podczas finału WOŚP. W przeszłości groźby kierowano również do Donalda Tuska, Jarosława Kaczyńskiego czy Aleksandra Kwaśniewskiego.

Eksperci wskazują, że narastająca polaryzacja w społeczeństwie i język nienawiści w przestrzeni publicznej przyczyniają się do takich sytuacji. – Groźby wobec polityków to realne zagrożenie dla demokracji i bezpieczeństwa publicznego – komentują specjaliści.

Hołownia apeluje o refleksję

Marszałek Sejmu zakończył swoje wystąpienie apelem o zmniejszenie agresji w debacie publicznej. – My, politycy i media, musimy być odpowiedzialni za to, co mówimy i robimy. Jeśli tego nie zmienimy, ktoś prędzej czy później przejdzie od słów do czynów – ostrzegł.

Czy Polska jest gotowa na skuteczną walkę z mową nienawiści i groźbami wobec osób publicznych? Ten temat wymaga natychmiastowej uwagi i działania.

