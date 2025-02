Autor:

Według Hołowni Europa to najlepsze miejsce do życia

Hołownia podkreślił w sobotę na spotkaniu z mieszkańcami Tarnowa (woj. małopolskie), że polską racją stanu jest dzisiaj silna Europa, silna gospodarczo Polska oraz obniżenie temperatury wewnętrznego sporu, który jest w Polsce.

"Polską racją stanu jest to, żebyśmy jak najszybciej, jak najwięcej inwestowali w siebie. Bo nagle może okazać się, że wszystko na papierze wygląda pięknie, ale jednak stare polskie przysłowie i stara polska mądrość - umiesz liczyć, licz na siebie - może okazać nam się znowu przydatna" - zaznaczył Hołownia.

Według niego, "każdy kto cieszy się dziś, że Biały Dom dogaduje się jakoś fajnie z Kremlem i może wreszcie uda się, żeby już nie myśleć o tej wojnie, o tych wszystkich strasznych rzeczach, które się tam dzieją, jest albo naiwny, albo jest pożytecznym idiotą, albo jest po prostu zdrajcą".

"Dzisiaj trzeba sobie jasno powiedzieć, że Polska z całą swoją siłą, którą musi dzisiaj wewnątrz siebie jeszcze sprawniej i jeszcze szybciej budować, musi być sumieniem Europy, musi być sumieniem świata" - powiedział Hołownia.

W jego ocenie, "skoro inni idą dzisiaj na kompromisy ze swoim sumieniem, skoro idą na kompromisy dobra ze złem wybierając mniejsze zło w imię jakichś innych dealów, to Polska musi ze swoją historią, doświadczeniem, ze swoim potencjałem jasno powiedzieć co jest dobre, a co złe. Co służy Polsce, Europie i światu a co nie".

"I nie będzie nas nikt pouczał jak mamy układać nasze europejskie sprawy. Nie będzie nam nikt mówił niezależnie od tego skąd przyjedzie, jak szanowanym jest naszym przyjacielem i aliantem, jak w Europie mamy układać nasze europejskie sprawy. Nikt nie będzie nam podpowiadał na Twitterze, czy w innych miejscach, że teraz trzeba Europę uczynić znowu wielką, bo Europa już jest wielka, bo Europa już, mimo wszystkich swoich problemów i wyzwań, jest tym miejscem na świecie do którego ciągną ludzie z całego świata, bo to jest wciąż najlepsze miejsce do życia" - powiedział kandydat na prezydenta.

Według niego, "dzisiaj potrzebna jest silna Polska, zjednoczona Polska w silnej Europie". "Dlatego chciałem, żebyśmy spotkali się tu dzisiaj pod jedną flagą, bo Polskę mamy jedną, nie dwie, nie trzy, ani nie cztery, Polska jest jedna i prezydent, którego wybierzecie w maju powinien być stróżem jedności tej flagi, powinien być kimś, kto nikomu nie pozwoli jej rozdzierać na pół" - podkreślił Hołownia.

