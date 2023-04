Hołownia sprzedał się... Hołowni

Nazywali ich "rosyjskimi onucami" ich scenariusz się ziścił. Senator Jackowski: "do kryzysu dojdzie przed wyborami"

Goście "Super Expressu" i Radia Plus

Minister Czarnek utrzymał stanowisko po głosowaniu nad jego odwołaniem. „Zarzuty? To same oszczerstwa”

To musiały być niezwykle twarde negocjacje. Fundacja Polska od Nowa, założona trzy lata temu przez Szymona Hołownię dokonała wartej 15 tysięcy złotych transakcji z Polską 2050 Szymona Hołowni. Chodzi o zakup strony internetowej polska2050.pl. Senator Jacek Bury przekonuje nas – Wcale nie kupujemy od siebie. Fundacja i partia to oddzielne podmioty -twierdzi parlamentarzysta. Nasz rozmówca dodaje, że inne oferty, które były na rynku opiewały na większe kwoty, w dodatku dysponowały mniej atrakcyjnymi domenami, stąd zdecydowano się na transakcje właśnie z Fundacją, w której radzie zasiada nie kto inny, tylko Szymon Hołownia - Chodzi o to, żeby partia miała możliwość korzystania z domeny, która będzie z nami identyfikowalna, taka jest właśnie strona polska2050.pl. Szukaliśmy też innych ofert – twierdzi senator. A jeżeli ktoś zastanawia się dlaczego zaprzyjaźniona organizacja nie mogła sprezentować partii domeny, spieszymy z wyjaśnieniami. Zgodnie z ustawą o partiach politycznych, partia nie może przyjmować korzyści od żadnej fundacji.