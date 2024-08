Hołownia kandydatem Trzeciej Drogi na prezydenta? Ważna deklaracja

Ważny apel Błaszczaka do Hołowni. Ostrzega przed podwyżkami

Przed nami wybory prezydenckie 2025. Do pierwszej tury jeszcze kilka dobrych miesięcy, ale giełda nazwisk i kandydatów ruszyła z całą mocą. Wydaje się bardzo prawdopodobne, że kandydatem Koalicji Obywatelskiej zostanie Rafał Trzaskowski. Inna sytuacja jest w Zjednoczonej Prawicy. Tam pojawiają się nazwiska Mateusza Morawieckiego, Mariusza Błaszczaka, Beaty Szydło oraz Patryka Jakiego. W przypadku Trzeciej Drogi, czyli koalicji Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050, coraz częściej mówi się o kandydaturze Szymona Hołowni. Dziś głos w tej sprawie zabrał Władysław Kosiniak-Kamysz.

– Od dawna mówimy, że przygotowanym do tego startu jest Szymon Hołownia. Byłby na pewno też dobrym kandydatem koalicji i to na pewno zwiększałoby ogromnie szanse na możliwość powodzenia tej komisji, ale to długa debata - stwierdził dziś minister obrony narodowej.

W poniedziałek, 19 sierpnia swój start w ewentualnych wyborach prezydenckich komentował również marszałek Sejmu. Jak stwierdził Szymon Hołownia lider Polski 2050 , "poważnie myślę o tym, żeby kandydować, ale decyzji nie podjąłem, bo jeszcze nie wiem, gdzie będziemy za te trzy, czy cztery miesiące, gdzie będzie Polska, gdzie będą jej potrzeby".

