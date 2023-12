Szymon Hołownia po wyborach parlamentarnych 2023 zadebiutował w roli posła. Mało tego, został też marszałkiem Sejmu i jak do tej pory dobrze radzi sobie w nowym środowisku, chociaż ma niełatwe zadanie. Kilka lat temu Hołownia chciał zostać prezydentem i konkurował z m.in. Andrzejem Dudą i Rafałem Trzaskowskim w wyborach prezydenckich. Zdobył trzecie miejsce, ale jak widać nie stracił apetytu na urząd głowy państwa. Skąd to wiadomo? W najnowszym wywiadzie z Szymonem Hołownią pojawił się wątek prezydencki. W specjalnym odcinku podcastu "Wybory kobiet" w rozmowie z Arletą Zalewską i Aleksandrą Pawlicką przyznał wprost: - Tak, chciałbym być prezydentem, ale jestem też realistą i wiem, że nie muszę i nie ma też takiego imperatywu, że "jeżeli nie ja, to świat się zawali" - doprecyzował. Dodał też, że o ewentualnym starcie w wyborach 2025 zdecyduje pod koniec przyszłego roku. Hołownia podkreślił, że prezydentura nie jest dla niego celem, ale raczej środkiem do tego, by działać i współpracować.

Szymon Hołownia udzielał wywiadu. Nagle padło pytanie o żonę Urszulę

Nagle w czasie rozmowy pojawił się wątek żony marszałka Hołowni, czyli Urszuli Brzezińskiej-Hołowni, która pracuje jako pilot. Wprost padło pytanie: - Święto wojska polskie prezydent Hołownia na miejscu honorowym. Nadlatują myśliwce, w nim pierwsza dama machająca skrzydłami. Chciałby pan? Hołownia odparł: - Widziałem polityków machających w tej sytuacji do przelatujących myśliwców. Zapewniam, że pilot myśliwca nie jest w stanie zauważyć jakichkolwiek przyjaznych gestów. Widziałem żonę jak leci i to robi wrażenie. Przede wszystkim na fanach lotnictwa, którzy lubią ten huk, tę prędkość, czy osiągi. Myśliwce to imponujące maszyny. To by pewnie było fajne. Naprawdę jednak spokojnie z tym - ostudził emocje polityk.

Hołowni kontra Trzaskowski? Wybory prezydenckie 2025

Szymon Hołownia przyznał, że jeśli chodzi o przygotowania do wyborów, to aktualnie przede wszystkim politycy rządzącej koalicji skupiają się na zbliżających się wyborach samorządowych, a następnie na wyborach do Parlamentu Europejskiego: - I na tym powinniśmy się skupić: to logika etapu - wskazał. Marszałek Sejmu przyznał jednak, że wyobraża sobie sytuację, w której stanąłby w wyborach prezydenckich przeciw Rafałowi Trzaskowskiemu. Czy w takim razie groziłoby to koalicji rządzącej i ją zniszczyło? - Nie, absolutnie. Myśmy się umówili na rząd - podsumował Hołownia.

