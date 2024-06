Hołownia i Kosiniak-Kamysz analizują słaby wynik Trzeciej Drogi. "Traktujemy ten wynik bardzo poważnie i z pokorą"

Porażka Kosiniaka i Hołowni

Próżno było szukać entuzjazmu i uśmiechów na wieczorze wyborczym Trzeciej Drogi. Zadowoleni mogli być tylko Adam Jarubas i Krzysztof Hetman, pewni zdobycia mandatów i niemal pewni, czekający na ostateczne wyliczenia, Michał Gramatyka i Michał Kobosko. Liderzy partii nie potrafili ukryć potężnego rozczarowania. Już kilkanaście minut po przedstawieniu sondażowych wyników, analizowali sytuację. - Od samego początku mówiliśmy że te wybory europejskie będą dla nas najtrudniejsze. I to się potwierdza. Traktujemy ten wynik bardzo poważnie i z pokorą. Trzecia Droga szła do wyborów jako ugrupowanie centrowe i umiarkowane, a w wyborach europejskich umiar nie jest popularny - mówił wicepremier Władysław Kosiniak - Kamysz. Prezes PSL przyczyn wyniku swojej formacji upatrywał też w stosunkowo niskiej frekwencji.

Hołownia gratuluje Tuskowi

Z kolei Marszałek Sejmu odnotował fakt dużego poparcia Koalicji Obywatelskiej. Jej wynik nazwał nawet spektakularnym. - Gratulujemy kolegom i koleżankom z KO spektakularnego wyniku i wygranej w wyborach do PE, trzymamy kciuki za to, żebyście to dobrze wykorzystali. Wierzę, że będzie lepiej niż jest - mówił Hołownia. Lider Polski 2050 liczy też na to, że realny wynik będzie lepszy niż ten sondażowy. - Doświadczenie ostatnich dwóch wyborów uczy nas, że z naszym wynikiem to trzeba jeszcze chwilę poczekać i on się zwykle okazuje lepszy niż ten, który widzimy z exit polli - mówił pełen nadziei Szymon Hołownia

Dudek o Polityce Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.